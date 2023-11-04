موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والدحيل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يعود النصر لمواجهة قارية جديدة حينما يحل ضيفًا على نظيره الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل في الجولة الماضية ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها للمضي قدمًا في البطولة القارية وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الدحيل والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الدحيل والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الدحيل والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على استاد عبدالله بن خليفة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية. كما يتم نقلها عبر تطبيق شاهد داخل المملكة.

