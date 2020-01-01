موعد مباراة الدحيل ضد السد في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة القمة في دوري نجوم قطر بين الدحيل والسد في الجولة العشرين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

يستقبل ملعب جاسم بن حمد قمة من قمم دوري نجوم قطر، عندما يحلّ الدحيل ضيفًا ثقيلًا على السد في إطار الجولة العشرين من عمر البطولة.

وعاد الدوري القطري إلى الحياة مرة أخرى في نهايات يوليو الماضي بعد توقف دام ما يزيد عن 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

الدحيل لا يزال محافظًا على صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، وقد تعادل في أول مباراة بعد التوقف أمام أم صلال بهدف لكل فريق، ثم فاز على الغرافة بهدفين نظيفين.

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في الوقت نفسه فإن السد يأتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة وحظوظه قليلة للغاية بالحفاظ على لقب الدوري رغم العودة المميزة بالفوز في مباراتين على الخور بهدفين لهدف والغرافة بهدفين نظيفين.

وعانى السد من غياب مدربه تشافي هيرنانديز عن الوجود على الخطوط بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولا يزال موقفه مجهولًا من الوجود على دكة البدلاء في القمة أمام الدحيل.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الدحيل ضد السد والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة السد ضد الدحيل في الدوري القطري؟

تُقام مباراة السد ضد الدحيل مساء السبت الموافق 8 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 18 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الدحيل؟

تُنقل منافسات دوري نجوم قطر عبر شبكة قنوات الدوري والكأس، وكذلك يمكن متابعتها عبر قنوات بي إن سبورتس.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة السد - الدحيل جاسم بن حمد السبت 8 أغسطس 2020،

18 ذو الحجة 1441،

18:45 قطر والسعودية، 17:45 مصر الدوري والكأس

beIN Sports

ما هو التشكيل المتوقع للسد؟

لا غيابات في صفوف السد قبل مباراة الدحيل، وسيكون الفريق كامل العدد.

سيبدأ تشافي بطريقته المعتادة وتشكيله الأساسي، حيث الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وياسر أبوبكر في الدفاع، جابي ويونج في محور الوسط، أكرم عفيف وحسن الهيدوس ونام تاي هي وسيقود الهجوم بغداد بونجاح.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

ياسر أبوبكر - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

جابي - جونج وو يونج

أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس

بغداد بونجاح

ما هو التشكيل المتوقع للدحيل؟

لا يُعاني الدحيل من غياب أي لاعب، وسيكون الفريق كامل العدد أمام السد.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الركراكي بطريقته المعتادة، حيث البكري في حراسة المرمى وأمامه المغربي بن عطية ويقود منتصف الملعب بوضياف وفي خط الهجوم يوسف المساكني.