موعد مباراة الدحيل ضد الخور في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الدحيل ضد الخور ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من دوري نجوم قطر، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ستاد جاسم بن حمد بنادي السد مباراة من العيار الثقيل في الجولة الواحدة والعشرين من دوري نجوم قطر، عندما يلتقي الدحيل مع نظيره الخور.

تأتي المباراة بعد أسبوع واحد من هزيمة الدحيل في قمة الدوري على يد السد بهدفين نظيفين، ما قلّص الفارق بينه كمتصدر وبين الريان الوصيف إلى نقطة واحدة.

في الوقت نفسه فإن الخور يُعاني كثيرًا هذا الموسم ويحارب من أجل البقاء، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة وتفصله 3 نقاط فقط عن مراكز الهروب من القاع.

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مباراة ستكون مثيرة إن أُخذ بالاعتبار أن الخور قد قدّم مباراة مميزة أمام الغرافة الأسبوع الماضي وأجبره على التعادل بهدفين لكل فريق، ما يعني أنه لن يكون خصمًا سهلًا على الإطلاق لكتيبة المدرب وليد الركراكي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الدحيل ضد الخور والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الدحيل ضد الخور؟

تقام مباراة الدحيل ضد الخور مساء الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 24 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل ضد الخور؟

تُنقل منافسات دوري نجوم قطر عبر شبكة قنوات الدوري والكأس، وكذلك يمكن متابعتها عبر قنوات بي إن سبورتس.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الخور - الدحيل جاسم بن حمد الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات الدوري والكأس

beIN Sports

ما هو التشكيل المتوقع للدحيل؟

لا يُعاني الدحيل من غياب أي لاعب، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الخور.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الركراكي بطريقته المعتادة، حيث البكري في حراسة المرمى وأمامه المغربي بن عطية ويقود منتصف الملعب بوضياف وفي خط الهجوم يوسف المساكني.