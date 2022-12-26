موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على حساب الخليج، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
النصر هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، جعلته يتصدر ترتيب الدوري بعد مرور عشر جولات، برصيد 23 نقطة بعد التعادل مع الهلال في المباراة الأخيرة بديربي الرياض.
أما الخليج لم يظهر بالشكل المنتظر منه حتى الآن، فبعد مرور 10 جولات، لم يتذوق الفريق طعم الانتصار إلا في مباراة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الخليج في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة الخليج والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - النصر
السبت 31 ديسمبر 2022،
SSC،
الأمير محمد بن فهد
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
اختيارات المحررين
- تصنيف فيفا الشهري في ديسمبر 2022: أفضل منتخبات العالم
- ربع مليون على الأبقار وسكير من سن التاسعة .. ورحل "ساحر زيدان" أونيل
- ريال مدريد ومبابي .. العفو عند المقدرة أم الانتصار للكبرياء؟
- لا راحة وبوكسينج داي.. اللاعبون "الأبقار" بين مقصلة كأس العالم وعودة الدوريات
- مبابي في مدريد ورافعة اقتصادية في برشلونة .. أمنيات الجمهور بموسم الأعياد!