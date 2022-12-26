موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الخليج والنصر في الجولة الحادية عشر لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على حساب الخليج، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

النصر هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، جعلته يتصدر ترتيب الدوري بعد مرور عشر جولات، برصيد 23 نقطة بعد التعادل مع الهلال في المباراة الأخيرة بديربي الرياض.

أما الخليج لم يظهر بالشكل المنتظر منه حتى الآن، فبعد مرور 10 جولات، لم يتذوق الفريق طعم الانتصار إلا في مباراة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الخليج في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الخليج والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - النصر السبت 31 ديسمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC،

شاهد VIP الأمير محمد بن فهد

Shahid