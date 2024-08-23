موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة موسم جديد من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الأولى للاتحاد، والتي يواجه فيها الخلود على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الخلود والاتحاد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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Shahid

ما موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الخلود والاتحاد عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC Extra 1 HD، بتعليق عبدالله الغامدي.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب الخلود - الاتحاد السبت 24 أغسطس 2024،

19:10 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD شاهد عبدالله الغامدي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025:

من المتوقع أن يدخل المدرب لوران بلان المباراة بالتشكيل التالي:-