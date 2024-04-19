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دوري روشن السعودي
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بلال محمد

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الحزم v الاتحادالاتحاددوري روشن السعوديالحزم

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الحزم ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب خسارة السوبر السعودي أمام الهلال، ومن قبله السقوط أمام التعاون في الدوري، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 20 أبريل 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الحزم - الاتحادالسبت 20 أبريل 2024
21:00 السعودية، 20:00 مصر		SSCمدينة الملك عبدالله الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىعبدالله المعيوف
خط الدفاعمد الله العليان - حسن كادش - أحمد حجازي - فواز الصقور
خط الوسطنجولو كانتي - فرحة علي - جوتا
خط الهجومرومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

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