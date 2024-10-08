تعرف على موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الجزائر، نظيره التوجولي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام توجو التي تحتل الوصافة بثلاث نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب 19 مايو 1956.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الجزائر - توجو الخميس 10 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية، 20:00 الجزائر beIN SPORTS HD 1 19 مايو 1956 حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025