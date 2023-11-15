تعرف على موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستهل منتخب الجزائر حملته للوصول إلى كأس العالم من خلال مقابلة شقيق عربي هو منتخب الصومال، ورغم فارق الإمكانيات المهول بين البلدين كرويًا إلا أن رجال المدرب جمال بلماضي لا يسعون أبدًا لفقدان أي نقاط.

المباراة تقام في الجزائر وينتظر فيها جمهور محاربي الصحراء عرضًا مرضيًا لكتيبة محاربيهم، وهذا ما يتوقعه أيضًا المدرب جمال بلماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على ملعب نيلسون مانديلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 على قناة.SSC SPORT السعودية التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الجزائر - الصومال الخميس 16 نوفمبر 2023

18:00 مصر، 18:00 السعودية SSC EXTRA 1 HD نيلسون مانديلا عبد الله الغامدي

كيف تشاهد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 عبر تطبيق شاهد.

المباراة المشاهدة عبر الإنترنت الجزائر - الصومال شاهد

التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يدخل المدرب جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مصطفى زغبة

كيفن جيتون - ياسر لعروسي - محمد أمين توجاي - أحمد توبة

هشام بوداوي - سفيان فيغولي - فارس شعيبي

رياض محرز - أمين غويري - بغداد بونجاح