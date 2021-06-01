موعد مباراة الجزائر وموريتانيا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر ضد موريتانيا الودية في إطار استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف المنتخب الجزائري جاره المنتخب الموريتاني على ستاد مصطفى شاكر، وذلك في أولى المباريات الودية الاستعدادية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا للفريقين.

أوقعت قرعة تصفيات المونديال محاربي الصحراء على رأس المجموعة الأولى التي تبدو في المتناول، حيث يتواجد بها منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، لكن على زملاء محرز الحذر، فالكرة الإفريقية تطورت بقوة في الفترة الماضية، وأصبحت حافلة بالمفاجآت.

المنتخب الموريتاني وقع في المجموعة الثانية رفقة جار عربي آخر هو منتخب تونس، ويتنافس معهما الثنائي زامبيا وغينيا الاستوائية.

تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الجزائر ضد موريتانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الجزائر وموريتانيا؟

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا هو يوم الخميس 3 يونيو 2021.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الجزائر، 9:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا؟

تذاع مباريات المنتخب الجزائري الودية على القناة الجزائرية الأرضية، وستذاع مباراة الجزائر وموريتانيا عليها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجزائر - موريتانيا الخميس 3 يونيو 2021،

20:45 الجزائر، 21:45 مصر الجزائرية الأرضية مصطفى شاكر

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

من المتوقع أن يبدأ المدرب جمال بلماضي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - مهدي تهرات - عيسى ماندي - يوسف عطال

علان قديورة - حارس بلقبلة

سعيد بن رحمة - سفيان فيغولي - رشيد غزال

أندي ديلور