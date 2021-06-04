موعد مباراة الجزائر ومالي الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر ضد مالي الودية في إطار استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب مالي ضيفًا على منتخب الجزائر في ملعب مصطفى شاكر، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022.

أوقعت قرعة تصفيات المونديال محاربي الصحراء على رأس المجموعة الأولى التي تبدو في المتناول، حيث يتواجد بها منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، لكن على زملاء محرز الحذر، فالكرة الإفريقية تطورت بقوة في الفترة الماضية، وأصبحت حافلة بالمفاجآت.

وقبل مباراة مالي، خاض المنتخب الجزائري مباراة ودية في يونيو الجاري ضد جاره الموريتاني، وانتهت بفوز محاربي الصحراء بأربعة أهدافٍ لهدف.

سينافس المنتخب المالي في المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تضم أيضًا أوغندا وكينيا ورواندا.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الجزائر ضد مالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الجزائر ومالي؟

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا هو يوم الأحد 6 يونيو 2021.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الجزائر، 9:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومالي؟

تذاع مباريات المنتخب الجزائري الودية على القناة الجزائرية الأرضية، وستذاع مباراة الجزائر ومالي عليها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجزائر - مالي الأحد 6 يونيو 2021،

20:45 الجزائر، 21:45 مصر الجزائرية الأرضية مصطفى شاكر

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

خاض جمال بلماضي مباراة موريتانيا بتشكيل شبه احتياطي للمنتخب الجزائري، ومن المتوقع أن يمنح الفرصة في مباراة مالي لبعض الأسماء التي لم تأخذها في مباراة موريتانيا.

التشكيل | 4-4-2

عبد الرحمن مجادل

أيوب عبد اللاوي - أحمد توبة - مهدي تهرات - يوسف عطال

زين الدين فرحات - فريد بولاية - حارس بلقبلة - يوسف بلايلي

أندي ديلور - سعيد بن رحمة