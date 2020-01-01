موعد مباراة الجزائر ضد زيمبابوي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر ضد زيمبابوي في الجولة الثالثة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد أن سحق منتخب الجزائر زامبيا في مستهل مبارياته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على بوتسوانا بهدفٍ نظيف، ليصعد بذلك إلى قمة المجموعة الثامنة التي ينافس فيها بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، منهيًا بذلك عام 2019 الذي كان سعيدًا على الكرة الجزائرية.

فاز ثعالب الصحراء بكأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة بمصر، وعلى ما يبدو أنهم عازمون على السفر للكاميرون في 2021 للحفاظ على اللقب، وذلك في حالة استمرار قوامهم الأساسي كما هو أو تطوره واستمرار بلماضي أو إيجاد من هو أفضل في حالة رحيله.

كان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة يوم الإثنين 31 أغسطس 2019، لكن تأجلت التصفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وأصبح الموعد الجديد للمباراة هو الخميس 12 نوفمبر 2020.

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واجه الجزائر نيجيريا وديًا وفاز بهدفٍ نظيف، كما واجه المكسيك وتعادل معها 2-2، وذلك خلال التوقف الدولي في أكتوبر الماضي.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباراة الجزائر ضد زيمبابوي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة الجزائر ضد زيمبابوي؟

موعد مباراة الجزائر ضد زيمبابوي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 هو الخميس 12 نوفمبر 2020، وستقام على ملعب 5 جويلية.

ستنطلق المبارة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زيمبابوي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق إذاعة تصفيات أمم إفريقيا 2021، وستذاع مباراة الجزائر ضد زيمبابوي على القناة رقم 7.

إذا لم تكن مشترك في المجموعة القطرية، فيمكنك متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ قبل المباريات بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الجزائر - زيمبابوي الخميس 12 نوفمبر 2020،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 7 ملعب 5 جويلية

قائمة منتخب الجزائر

يغيب عن قائمة الجزائر في مباراة المكسيك 4 لاعبين شاركوا أمام المسكيك، هم المهدي زفاني وأبديل مديوب وماكسيم سبانو وزين الدين فرحات.

يتواجد على رأس القائمة ضد زيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا 2021 نجم مانشستر سيتي رياض محرز، وسعيد بن رحمة المنضم حديثًا لوست هام، ونجم ميلان إسماعيل بن ناصر.

قائمة الجزئر ضد زيمبابوي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي - عز الدين دوخة - أليكساندر أوكيدجا

الدفاع: عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - يوسف عطال - جمال بلعمري - مهدي تاهرات - محمد فارس - رضا حليمية.

الوسط: سفيان فيغولي - رياض محرز - عدلان قديورة - ياسين براهيمي - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - آدم وناس - حارث بلقبلة - فريد بولحية - مهدي زرقاني.

الهجوم: بغداد بونجاح - أندي ديلور - سعيد بن رحمة - كريم العريبي.

التشكيل المتوقع الجزائر

دأ المدرب جمال مصباح بتشكيله الأساسي، حيث مبولحي في حراسة المرمى، بن سبعيني وتاهرات وماندي وحليمية في الدفاع، بن نصار وقديورة في الوسط، وأمامهما سعيد بن رحمة وفيغولي ورياض محرز، وسيقود الهجوم بونجاح.

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - مهدي تاهرات - عيسى ماندي - رضا حليمية

إسماعيل بن ناصر - عدلان قديورة

سعيد بن رحمة - سفيان فيغولي - رياض محرز

بغداد بونجاح