موعد مباراة الجزائر القادمة ضد المغرب من أمم أفريقيا للمحليين

تعرف على موعد موعد مباراة منتخب الجزائر القادمة ضد منتخب المغرب من كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2019

محمد مصطفي

يلاقي المنتخب الجزائري نظيره المنتخب المغربي يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 21 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2019

يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب بنين بهدف دون رد، وذلك في آخر تحضيرات الفريق للنسخة السادسة من بطولة أمم افريقيا للمحليين، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتكون خاصة بلاعبي الدوري المحلي، وكان المنتخب الجزائري قد نجح مؤخرًا في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا بعد الفوز على السنغال في النهائي.

خاض المنتخب المغربي مباراة ودية منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، وكانت أمام منتخب بوركينا فاسو وانتهت المباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة (1-1)، ويخوض أسود الأطلس المباراة الودية الثانية أمام النيجر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر القادم، وكان قد ودع المنتخب المغربي البطولة الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرًا امام منتخب بنين من دور الـ16، وذلك بعد خسارته بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل بهدف لهدف.

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