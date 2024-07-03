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أحمد مجدي

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من البرتغال وفرنسا.

البرتغال حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفينيا صاحبة المركز الثالث في ثمن النهائي وتتغلب عليها بركلات الترجيح.

أما فرنسا فقد جصلت على وصافة مجموعتها ولاقت في ثمن النهائي منتخب بلجيكا وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدف نظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب فولكسبارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
البرتغال - فرنساالجمعة 5 يوليو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Maxفولكسبارك

تشكيل البرتغال المتوقع أمام فرنسا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-4-2
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنونو مينديش - روبن دياش - بيبي - جواو كانسيلو
خط الوسطبالينيا - فيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديش
خط الهجومرافاييل لياو - كريستيانو رونالدو

تشكيل فرنسا المتوقع أمام البرتغال في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىمايك ماينان
خط الدفاعثيو هيرنانديز - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - جول كوندي
خط الوسطنجولو كانتي - أوريليان تشواميني
خط الهجومكيليان مبابي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - راندال كولو مواني
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