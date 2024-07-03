تعرف على موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من البرتغال وفرنسا.

البرتغال حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفينيا صاحبة المركز الثالث في ثمن النهائي وتتغلب عليها بركلات الترجيح.

أما فرنسا فقد جصلت على وصافة مجموعتها ولاقت في ثمن النهائي منتخب بلجيكا وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدف نظيف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 ؟

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب فولكسبارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرتغال - فرنسا الجمعة 5 يوليو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max فولكسبارك

تشكيل البرتغال المتوقع أمام فرنسا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-4-2 حراسة المرمى ديوجو كوستا خط الدفاع نونو مينديش - روبن دياش - بيبي - جواو كانسيلو خط الوسط بالينيا - فيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديش خط الهجوم رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو

تشكيل فرنسا المتوقع أمام البرتغال في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-