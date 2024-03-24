تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Bruno Fernandes PortugalGetty
مباريات ودية 1
team-logo
team-logo
شاهد المباراة عبر
بلال محمد

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية 2024 والقنوات الناقلة

سلوفينيا v البرتغالمباريات ودية 1البرتغالسلوفينيا

تعرف على موعد مباراة البرتغال الودية امام سلوفينيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب أفونسو هنريكيس، مباراة ودية قوية تجمع المنتخب البرتغالي، أمام سلوفينيا، ضمن استعداد البرتغال لكأس أمم أوروبا الصيف القادم.

ويشارك المنتخب البرتغالي، في بطولة اليورو التي تنطلق في شهر يونيو القادم، بالمجموعة السادسة مع تركيا، والتشيك.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية؟

تقام مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب أفونسو هنريكيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا الودية؟

تذاع مباراة البرتغال وسلوفينيا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

البرتغال - سلوفينياالثلاثاء 26 مارس 2024،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		beIN Sports HD 2أفونسو هنريكيس

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام سلوفينيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىدييجو كوستا
خط الدفاع

نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبي - رافاييل جوريرو

خط الوسط

برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - جواو نيفيز

خط الهجومرافائيل لياو - جونزالو راموس - برناردو سيلفا
إعلان

اختيارات المحررين