موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب فيلتينس أرينا، مباراة قوية تجمع بين البرتغال وجورجيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

وكان المنتخب البرتغالي، قد ضمن الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة، متصدرًا للمجموعة السادسة والأخيرة، بينما سيحاول منتخب جورجيا استغلال حالة البرتغال، والفوز من أجل التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى ثمن النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وجورجيا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024، هو يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على ملعب فيلتينس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرتغال - جورجيا الأربعاء 26 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1 فيلتينس أرينا عصام الشوالي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام جورجيا في يورو2024: