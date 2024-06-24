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Bernardo Silva Rafael Leao Portugal Turkey Euro 2024Getty
بلال محمد

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

جورجيا v البرتغالأمم أوروباالبرتغالجورجيا

تعرف على موعد مباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب فيلتينس أرينا، مباراة قوية تجمع بين البرتغال وجورجيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

وكان المنتخب البرتغالي، قد ضمن الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة، متصدرًا للمجموعة السادسة والأخيرة، بينما سيحاول منتخب جورجيا استغلال حالة البرتغال، والفوز من أجل التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى ثمن النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وجورجيا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024، هو يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على ملعب فيلتينس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
البرتغال - جورجياالأربعاء 26 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 1فيلتينس أريناعصام الشوالي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام جورجيا في يورو2024:

التشكيل|4-2-3-1
حراسة المرمى

خوسيه سا

خط الدفاعنيلسون سيميدو، أنطونيو سيلفا، جونكالو إيناسيو، ديوجو دالوت
خط الوسط الدفاعيروبن نيفيز، ماتيوس نونيز
خط الوسط الهجوميفرانشيسكو كونسيساو، جواو فيليكس، ديوجو جوتا
خط الهجومجونزالو راموس

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