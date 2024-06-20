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Portugal Euro 2024Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثانية من دور المجموعات ستجمع كلًا من البرتغال وتركيا.

البرتغال فازت بمباراتها الأولى أمام التشيك بهدفين لهف، بينما فازت تركيا على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 22 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
البرتغال - تركياالسبت 22 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 2سيجنال إيدونا باركعلي سعيد الكعبي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام تركيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعروبن دياش - جونزالو إيناسيو - بيبي
خط الوسطجواو كانسيلو - نونو مينديش - فيتينيا - برناندو سيلفا - فيتينيا -
خط الهجومديوجو جوتا - كريستيانو رونالدو

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