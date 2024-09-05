تعرف على موعد مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب اسكتلتدا، ضيفًا على نظيره البرتغالي، في ملعب دا لوز معقل نادي بنفيكا ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

يدخل رفاق كريستيانو رونالدو المباراة وعينهم على الفوز ولا شيء آخر وهو الفوز من أجل الصدارة في مجموعة تشتمل على كل من كرواتيا وبولندا إلى جانب طرفي المباراة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال واسكتلندا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

موعد مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 هو يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، على ملعب دا لوز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت البرتغال - اسكتلندا الأحد 8 سبتمبر 2024،

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 دا لوز TOD

تشكيل البرتغال المتوقع أمام اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025