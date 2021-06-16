موعد مباراة البرازيل وبيرو في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل أمام بيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2021 على ملعب نيلتون سانتوس، وما هي القنوات الناقلة؟

يستكمل منتخب البرازيل مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة على أرضه، وهذه المرة بمواجهة صعبة ستكون أمام بيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المباراة المقرر لها على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو هي الأولى لبيرو في هذه النسخة من كوبا والثانية للبرازيل بعد الفوز في مباراة الافتتاح على فنزويلا بثلاثية نظيفة.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لمنتخب بيرو، حيث أنه كان على مقربة من التتويج بكوبا أمريكا 2019 قبل أن يتلقى الهزيمة على يد السامبا في النهائي.

ووجبت الإشارة إلى أن المجموعة تضم بجانب البرازيل وبيرو كذلك منتخب فنزويلا وكولومبيا والإكوادور.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرازيل وبيرو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة البرازيل وبيرو في كوبا أمريكا 2021؟

موعد مباراة البرازيل أمام بيرو في كوبا أمريكا 2021 هو يوم الجمعة 18 يونيو 2021، على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - بيرو الجمعة 18 يونيو 2021،

8 ذو القعة 1442

02:00 مصر، 03:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 نيلتون سانتوس

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

Algumas fotos do treino de hoje na Granja Comary! A #SeleçãoBrasileira volta a campo pela CONMEBOL @CopaAmerica na quinta-feira, às 21h, contra o Peru. #VibraOContinente



📸 Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/XSW7Dsdgbj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 15, 2021

التشكيل | 4-2-2-2

إيدرسون

أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

كاسيميرو - فريد

ريتشارلسون - نيمار

جابرييل جيسوس - روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لبيرو

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاريكا على التشكيل الآتي:

¡Preparando el debut! 🙌🏻



Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 completó una nueva jornada de entrenamientos en la cancha auxiliar del Estadio Nilton Santos.



Más información ▶️ https://t.co/tqPKlSJ3IL #UnidosPorNuestrosColores#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/sOUJsIcEyJ — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 16, 2021