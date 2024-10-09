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Brazil Peru(C)Getty Images
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
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جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
بلال محمد

موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

البرازيل v بيروالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةالبرازيلبيرو

تعرف. على موعد مباراة البرازيل وبيرو في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة...

يستعد منتخب البرازيل لخوض الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستقبل فيها منتخب تشيلي خارج الديار.

ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة وهو في المركز الرابع من التصفيات برصيد 13 نقاط، بواقع 4 انتصارات وتعادل و4 هزائم، ويحتاج للسير بوتيرة أفضل للتأهل دون عناء.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرازيل وبيرو في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في ملعب أرينا بي آر بي ماني جارينشا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا ربع صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة البرازيل وبيرو عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
البرازيل - بيروالأربعاء 16 أكتوبر 2024
03:45 السعودية ومصر		SSC Sports HD

أرينا بي آر بي ماني جارينشا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام بيرو في تصفيات كاس العالم 2026

التشكيل: 4-3-3

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعأبنير - جابرييل ماجالايش -ماركينيوس - دانيلو
خط الوسطبرونو جيمارايش - أندريه - رافينيا
خط الهجوملويس هنريكي- رودريجو جويس - جيسوس
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