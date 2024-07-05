يستكمل المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام أوروجواي في ربع النهائي، على ملعب أليجانت.
أوروجواي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة بينما احتلت البرازيل وصافة مجموعتها لذلك ضربا موعدًا في ربع النهائي.
وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
ما موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟
موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأحد 7 يوليو 2024 على ملعب أليجانت.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.
المباراة التالية
ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا
وإن كنت داخل منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات من أي مكان آخر في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|البرازيل - أوروجواي
|الأحد 7 يوليو 2024،
04:00 مصر والسعودية
|أليجانت
تشكيل البرازيل المتوقع أمام أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|أليسون بيكر
|خط الدفاع
|جيلهيرمي أرانا - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو
|خط الوسط
|جواو جوميش - برونو جيمارايش - لوكاس باكيتا
|خط الهجوم
|رودريجو جويس - رافينيا - إندريك