موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة...

يستعد منتخب البرازيل لخوض الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستقبل فيها نظيره أوروجواي.

ويسعى المنتخب البرازيلي، لمصالحة جماهيره عقب السقوط في فخ التعادل بالمباراة الأخيرة امام فنزويلا، بهدف لكل فريق، ويأمل في خطف نقاط المباراة كاملة من الضيوف للاقتراب أكثر من القمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في ملعب أرينا فونتي نوفا.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية و45 دقيقة فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة و45 دقيقة فجرًا بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة البرازيل وأوروجواي عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - أوروجواي الأربعاء 20 نوفمبر 2024،

02:45 مصر، 03:45 السعودية SSC Sports HD 2 أرينا فونتي نوفا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات كاس العالم 2026: