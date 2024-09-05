تعرف على موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب الإكوادور، ضيفًا على نظيره البرازيلي، في ملعب كوتو بيريرا ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رفاق فينيسيوس جونيور المباراة وعينهم على الفوز ولا شيء آخر وهو الفوز من أجل الوصول للنفطة رقم 10 في مجموعة معقدة تحتل فيها البرازيل المركز السادس.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل والإكوادور في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم السبت 7 سبتمبر 2024، على ملعب كوتو بيريرا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية شبكة قنوات SSC، لذا يمكنك مشاهدة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - الإكوادور السبت 7 سبتمبر 2024،

04:00 مصر والسعودية SSC Sports HD 1 كوتو بيريرا

تشكيل البرازيل المتوقع أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026