موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب الأرجنتين على ملعب سان خوان ديل بيثينتينيرو منتخب البرازيل في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ضمن المنتخب البرازيلي التأهل لكأس العالم بعد الفوز على كولومبيا في الجولة الماضية، حيث وصل للنقطة 34 في المركز الأول في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.

منتخب الأرجنتين يحتاج للفوز على البرازيل للتأهل للمونديال، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

وفي هذا التقرير نتعرف على كل شيء عن مباراة البرازيل والأرجنتين في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل والأرجنتين؟

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين هو يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية على قنوات بي إن سبورتس، وستنقل مباراة البرازيل والأرجنتين على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ عادةً قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - البرازيل الأربعاء 17 نوفمبر 2021،

01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستاد سان خوان ديل بيثينتينيرو

هل يشارك ميسي في مباراة البرازيل والأرجنتين؟

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن ليونيل ميسي سيلعب ضد البرازيل يوم الثلاثاء.

أثيرت أسئلة عندما تم استدعاء قائد الآلبيثيليستي حيث يعاني إصابة في الركبة، وغاب عن مباراتي باريس سان جيرمان الأخيرتين، لكنه شارك من على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للأرجنتين ضد أوروجواي.



وفي حديثه في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين، أكد سكالوني أن ميسي سيلعب، مما أنهى التكهنات بأنه قد يكون عانى من أي مشاكل في عودته من الإصابة.

يبدو أيضًا أن باريديس يتعافى من إصابته، حيث أضاف سكالوني: "تدرب لياندرو بشكل طبيعي. علينا تقييم ما إذا كنا سنضمه.

"وصل بعد عدة أيام من الراحة، ولكن الشيء المهم هو أنه يتقدم بشكلٍ جيد."

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليونيل سكالوني على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

جيوفاني لوسيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي بول

أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل التالي..

O último treino do ano! 💪🇧🇷⚽



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/FjTGE8zmq7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

لوكاس باكيتا - كاسيميرو - فريد

نيمار - جابرييل جيسوس - رافينيا

ما هو تاريخ المواجهات الرسمية بين البرازيل والأرجنتين؟

أول مواجهة رسمية جمعت بين منتخب الأرجنتين والبرازيل في بطولة سودا أمريكانو عام 1916 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

في بطولة كوبا أمريكا، التقى المنتخبان في 34 مباراة، كان الفوز حليف البرازيل في 10 مباريات، بينما حلّ التعادل 8 مرات، مع تحقيق الأرجنتين لـ16 انتصارًا.

أما في كأس العالم، التقى الفريقان 4 مرات، فازت البرازيل مرتين وتعادلت واحدة وخسرت مرة واحدة كانت في دور الـ16 من نسخة 1990.

على صعيد كأس القارات، مباراة واحدة جمعت بين الفريقين كانت في نسخة ألمانيا 2005 وسحقت البرازيل غريمتها الأرجنتين برباعية لهدف آنذاك.

وفي تصفيات كأس العالم، فازت البرازيل في 4 مباريات وتعادلت في 2 مع فوز الأرجنتين في مباراتين.

هكذا، يكون إجمالي المباريات الرسمية التي لُعبت بين البرازيل والأرجنتين 43 مباراة، كان الفوز من نصيب السامبا في 17 منها، مقابل 19 مباراة للتانجو، وحلّ التعادل في 11 مرة.

البطولة البرازيل الأرجنتين التعادل كوبا أمريكا 10 16 8 كأس العالم 2 1 1 كأس القارات 1 0 0 تصفيات كأس العالم 4 2 2 الإجمالي 17 19 11

ما هو تاريخ المباريات الودية بين الأرجنتين والبرازيل؟

61 مباراة ودية جمعت بين البرازيل والأرجنتين، البداية كانت عام 1915 وشهدت فوز التانجو بثلاثية نظيفة.

وبشكل عام، خاض القطبان 61 مباراة ودية، الفوز كان حليف البرازيل في 26 مرة، بينما حقق الأرجنتين 21 انتصارًا مقابل التعادل في 14 مباراة.