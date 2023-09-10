موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب البرازيل من أقوى المنتخبات ليس في القارة فقط ولكن في العالم أجمع، وأكثر المنتخبات حصولاً على لقب المونديال، ويبدأ ثاني جولاته في التصفيات بمواجهة منتخب بيرو، وبالتأكيد يسعى التانجو لاستمرار تصدره للتصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرازيل وبيرو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل ووبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 على ملعب بيرو الوطني، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 غير منقولة في المنطقة العربية، ويمكن متابعة مباراة منتخب البرازيل ضد بيرو عبر قناة TyC.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - بيرو الأربعاء 13 سبتمبر 2023

05:00 مصر والسعودية TyC مونومونتال

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يدخل المدرب فرناندو دينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-3-1

إيدرسون

رينان لودي - جابرييل ماجالايس - ماركينيوس - دانيلو

كارلوس كاسيميرو - برونو جيمارايش

رودريجو - نيمار - رافينيا

ريتشارليسون