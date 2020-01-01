موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل أمام بيرو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل منتخب البرازيل ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب بيرو بملعب ناسيونال دي ليما، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية.

السامبا بدأت التصفيات بأفضل صورة ممكنة بعد أن سحقت منتخب بوليفيا بخمسة أهداف نظيفة، لتتصدر الترتيب مبكرًا بفارق الأهداف عن كولومبيا والأوروجواي والأرجنتين.

من جهة أخرى حقق منتخب بيرو نقطة بشق الأنفس أمام باراجواي في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وشهدت تألق أندري كاريلو نجم الهلال السعودي بإحرازه هدفي بلاده.

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مباراة البرازيل وبيرو ستكون تكرار لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، عندما تفوق زملاء نيمار وحققوا اللقب في الأراضي البرازيلية، ما يجعل هدف زملاء كاريلو هو الثأر من خسارتهم للبطولة التاريخية.

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة البرازيل وبيرو ما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وبيرو؟

موعد مباراة البرازيل وبيرو هو يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020، الموافق 27 صفر 1442، على ملعب ناسيونال دي ليما.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وبيروعلى شاشتها.

لكن إذا لم تكن مشترك في القناة، فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول لكل متابعيه في الوطن العربي الكبير.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيرو - البرازيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ناسيونال دي ليما

قائمة منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن قائمة منتخب البرازيل في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، أبرزهم حارس مرمى نادي ليفربول أليسون، ومهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس، وجناح نادي أياكس دافيد نيريس، وذلك بداعي الإصابة.

وسيغيب أيضًا أرتور لاع يوفنتوس الجديد، وويليان لاعب نادي آرسنال ولوكاس باكيتا المنتقل حديثًا من ميلان لنادي ليون الفرنسي.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: إديرسون - ويفرتون - سانتوس

إديرسون - ويفرتون - سانتوس الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - رودريجو كايو - فيليبي - جابرييل مينينو.

دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - رودريجو كايو - فيليبي - جابرييل مينينو. الوسط: كاسيميرو - دوجلاس لويز - فيليبي كوتينيو - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - برونو جيمارايش.

كاسيميرو - دوجلاس لويز - فيليبي كوتينيو - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - برونو جيمارايش. الهجوم: ريتشارلسون - ماثيوس كونيا - نيمار - إيفرتون - روبيرتو فيرمينو - رودريجو.

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل؟

يتوقع أن يواصل تيتي الاعتماد على نفس تشكيل فريقه في المباراة السابقة أمام بوليفيا، حيث ويفرتون في حراسة المرمى وقلبين دفاع بقيادة تياجو سيلفا وماركينيوس مع تواجد كاسيميرو وكوتينيو في منتصف الملعب ويتزعم الهجوم نيمار وروبيرتو فيرمينو.

Ontem foi dia de goleada para a #SelecaoBrasileira!



Vem ver de novo os cinco gols contra a Bolívia! 🇧🇷 5 x 0 🇧🇴 pic.twitter.com/GZuljk6twK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2020

التشكيل | 4-3-3

ويفرتون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

دوجلاس لويز - كاسيميرو - فيليبي كوتينيو

نيمار - روبيرتو فيرمينو - إيفرتون

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب بيرو؟

يتوقع أن يعتمد جاريكا على تشكيلته المعتادة حيث جاليسي في حراسة المرمى ومن أمامه زامبرانو وأبرام مع منتصف ملعب بقيادة تابيا وفي الأمام أندريا كاريلو وراؤول رويدياز.

¡Optimismo total! 🤜🤛



Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 volvió a trabajar pensando en el partido de este martes ante @CBF_Futebol 🇧🇷 por las Clasificatorias a 2022.



Más información aquí ▶️ https://t.co/sg9SrBkx2c#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/pWDz6VxJC8 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 10, 2020