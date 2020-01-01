موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب البرازيل ضد بوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب بوليفيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٠ في قارة أمريكا الجنوبية، وتقام المباراة على ملعب أرينا كورينثيانس يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

البرازيل ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للتأهل للمونديال، حيث تأهل الفريق في جميع نسخ كأس العالم أى أنه شارك في البطولة ٢١ مرة وهو أكثر منتخبات كرة القدم فوزاً بالكأس، حيث حصل عليه ٥ مرات في تاريخه، وحصل على المركز الثاني في البطولة مرتين، واشتهر الفريق بقوة الأداء ومهارة لاعبيه على مر التاريخ ومن الصعب على أحد تخيل نسخة من المونديال لا يتواجد فيها فريق السامبا.

أما عن منتخب بوليفيا فمشواره للتأهل للبطولة يبدو صعباً للغاية، حيث يبدأ المشوار بلقاء السامبا بعدها يستضيف منتخب الأرجنتين مما يزيد من صعوبة موقفع، المنتخب البوليفي شارك في بطولة كأس العالم ثلاث مرات ولم يحصل على الكأس ولا مرة في تاريخه، فاز المنتخب من قبل بنتيجة ٢-٠ على منتخب السامبا عام ٦٣ في بطولة كوبا أمريكا.

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ويُذكر أن منتخب بوليفيا تلقى أكبر هزيمة في تاريخه على يد المنتخب البرازيلي عام ٤٩ بنتيجة ١٠-١، وعلى الرغم من الإثارة في لقاءات الفريقين إلا أن الجميع يتوقع تفوق السامبا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022 ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر..

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وبوليفيا؟

موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بأمريكا الجنوبية هو يوم السبت 10 أكتوبر 2020، الموافق 23 صفر 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وبوليفيا على شاشتها.

لكن إذا لم تكن مشترك في القناة، فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول لكل متابعيه في الوطن العربي الكبير.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - بوليفيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

2:30 مصر، 3:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 كورينثيانس أرينا

قائمة منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن قائمة منتخب البرازيل في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، أبرزهم حارس مرمى نادي ليفربول أليسون، ومهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس، وجناح نادي أياكس دافيد نيريس، وذلك بداعي الإصابة.

وسيغيب أيضًا أرتور لاع يوفنتوس الجديد، وويليان لاعب نادي آرسنال ولوكاس باكيتا المنتقل حديثًا من ميلان لنادي ليون الفرنسي.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: إديرسون - ويفرتون - سانتوس

إديرسون - ويفرتون - سانتوس الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - رودريجو كايو - فيليبي - جابرييل مينينو.

دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - رودريجو كايو - فيليبي - جابرييل مينينو. الوسط: كاسيميرو - دوجلاس لويز - فيليبي كوتينيو - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - برونو جيمارايش.

كاسيميرو - دوجلاس لويز - فيليبي كوتينيو - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - برونو جيمارايش. الهجوم: ريتشارلسون - ماثيوس كونيا - نيمار - إيفرتون - روبيرتو فيرمينو - رودريجو.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

من المتوقع أن يبدأ تشيتشي بإيدرسون في حراسة المرمى، دانيلو وسيلفا وماركينيوس ولودي في الدفاع، فابينيو ولويز في الوسط، وأمامهما كوتينيو ونيمار ورودريجو، وسيكون المهاجم الوحيد هو ريتشارلسون.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

دوجلاس لويز - فابينيو

نيمار - فيليبي كوتينيو - رودريجو

ريتشارلسون

Mais um dia de trabalho para a #SeleçãoBrasileira na Granja Comary! A preparação para a estreia nas Eliminatórias continua. ⚽🇧🇷



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/QsJpAxJjGI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 7, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب بوليفيا

لا يوجد في قائمة منتخب بوليفيا لمباراة البرازيل في تصفيات كأس العالم إلا 3 لاعبين محترفين، هم ليوناردو زابالا لاعب نادي بالميراس البرازيلي، وسيسبيديس لاعب نادي سيرفيتي السويسري، وكويار لاعب نادي سبال الإيطالي.

التشكيل | 5-4-1

كارلوس لامبي

خوسيه ساجريدو - جيمير خوستينيانو - جابرييل فالفيردي - ساؤول توريس

خاسماني كامبوس - أليكس أرانو - إروين سانشيز - فريدي روكا

خاومي كويار - كارلوس ساوسيدو