تعرف على موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوز العراق على اليمن في الجولة الماضية بهدف دون رد، بينما البحرين لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على السعودية بثلاثة اهداف لهدفين، ويريد الفريقان مواصلة الانتصارات لحسم صدارة المجموعة وضمن التأهل إلى نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين والعراق في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب البحرين - العراق الأربعاء 25 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات SSC NEWS فارس عوض استاد جابر الأحمد الدولي فهد عريشي الكويت الرياضية أحمد البلوشي الكويت الرياضية 2 - دبي الرياضية رؤوف خليف الكأس 1 خليل البلوشي عمان الرياضية شبيب الحبسي أبو ظبي الرياضية 1 بلال علام الشارقة الرياضية عبدالحميد الجسمي البحرين الرياضية علي حسن الرابعة 1 ادريس زيتوني الرابعة 2 حسام الوائلي

تشكيل العراق المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى محمد حسن خط الدفاع مهند جعّار - مناف يونس - آدم رشيد - هلو فائق خط الوسط ماركو لوكا - لوكاس سليمان - أمجد عطوان خط الهجوم يوسف الأمين - أيمن حسين - بيتر كوركيس

تشكيل البحرين المتوقع أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26":