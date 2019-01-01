موعد مباراة البحرين ضد إيران، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البحرين القادمة ضد إيران في الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة كأس العالم 2022

أحمد جمال

يفتح استاد البحرين الوطني أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين منتخب البحرين ضد منتخب إيران في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وستقام المباراة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً،

يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف كلٌا من منتخب العراق الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، والمنتخب الإيراني المتصدر برصيد 6 نقاط، وكان منتخب البحرين قد تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي، قبل أن يُحقق أول انتصار له في الجولة الثانية على حساب منتخب كمبوديا بعد الفوز بهدف دون رد، وخاض الأحمر في مباراة ودية منذ أسابيع قليلة ضد منتخب أذربيجان، وهُزم فيها بنتيجة (3-2)، وهذا ما يُنبئ بأن المباراة القادمة لن تكون سهلة على المنتخب البحريني.

علي الجانب الآخر فقد انتصر منتخب إيران في المباراتين التي خاضهم، والتي كانت أولها ضد منتخب هونج كونج بهدفين دون رد، بينما كانت الثانية أمام منتخب كمبوديا، والتي استطاع فيها المنتخب الإيراني أن يُدون رقماً قياسياً جديداً في تاريخه بالفوز بنتيجة (14-0) في مباراة كانت أشبه بالحصة التدريبية لأسود فارس، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن أقرب مُنافسيه، وفارق كبير في الأهداف بالطبع.

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موعد مباراة البحرين ضد إيران والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البحرين - إيران استاد البحرين الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ،

16 صفر 1441،

19:30 السعودية، 18:30 مصر لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع للبحرين

لا توجد غيابات في صفوف منتخب البحرين قبل المواجهة القوية المنتظرة لعشاقه ضد المنتخب الإيراني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 القادمة، وسيكون الفريق كمل العدد بلا إصابات أو إيقافات في مهمة تحقيق المفاجأة وخطف الصدارة من أسود فارس.

سيبدأ المدرب هيليو سوزا بأفضل عناصره المتاحة وبنفس التشكيل الذي اعتاد عليه الفريق في المباريات الآخيرة، وهي طريقة (4-2-3-1) المفضلة لديه، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيلة الأتية:

التشكيل | 4-2-3-1

سيد علوي

أحمد جمعة - وليد الحيام - حمد شمسان - سيد رضا عيسى

كميل الأسود - عبد الوهاب الصافي

سيد ضياء سعيد - جمال راشد - علي مدن

محمد الرميحي

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيران

لن يغيب أي لاعب عن منتخب إيران قبل المواجهة المرتقبة ضد البحرين التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بداعي الإصابة أو الإيقاف.

سيعتمد المدرب البلجيكي مارك فيلموتس على نفس الطريقة التي يعتمد عليها دائماً وهي (4-4-1-1)، بوضع أميري كمهاجم متأخر خلف أزمون، وبالاعتماد على رباعي خط الوسط تاريمي، ديجاكاه، إبراهيمي وجاهنبخش خلفهم.

التشكيل | 4-4-1-1