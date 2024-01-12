تعرف. على موعد مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

مباراة هامة لحساب دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2023 تجمع بين الإمارات وهونج كونج في الجولة الأولى من البطولة.

الإمارات تسعى لبرهنة مستوى جيد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من إيران وفلسطين إلى جانب منافسها في الجولة الأولى، هونج كونج.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخب العربي..

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ما موعد مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2023؟

تقام مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب "خليفة الدولي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2023؟

تنقل مباريات كأس أمم آسيا 2023 عبر قنوات. بي إن سبورتس القطرية، الناقل للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك عبر شبكة SSC السعودية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الإمارات - هونج كونج الأحد 14 يناير 2024

16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Asian Cup 2

SSC Sport خليفة الدولي أحمد البلوشي

علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع للإمارات

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

خالد عيسى

عبدالله إدريس - خالد الهاشمي - محمد العطاس - زايد سلطان

علي سالمين - يحيى نادر - حارب عبدالله - فابيو ليما

علي مبخوت - كايو كانيدو