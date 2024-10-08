تعرف على موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الإمارات، نظيره الكوري الشمالي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويحتل الأبيض المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة جمعها من فوز وهزيمة ويطمح لتحقيق الانتصار الثانية في المرحلة الختامية على الكوري الشمالي الذي يحتل المركز الرابع بنقطة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 7 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الإمارات - كوريا الشمالية الخميس 10 أكتوبر 2024

19:00 قطر والسعودية، 20:00 الإمارات الكاس 7

beIN SPORTS HD 5 هزاع بن زايد سمير المعيرفي

علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام كوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026