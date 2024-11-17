تعرف على موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آل نهيان، قمة من قمم الكرة الآسيوية، والتي ستجمع بين المنتخب الإماراتي، مع شقيقه القطر ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويدخل المنتخب الإماراتي، المباراة وعينه على الفوز فقط لا غيره، لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على قيرغيزستان، في الجولة الماضية، ومواصلة ملاحقة إيران وأوزبكستان على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، المنتخب القطري، حاله لا يختلف كثيرًا عن نظيره الإماراتي، بعد تحقيق فوزًا هامًا في الجولة الماضية على أوزبكستان، وسيحاول العنابي مواصلة الانتصارات، للاقتراب أكثر من القمة.

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ويحتل المنتخب الإماراتي، المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الرابع، يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بـ 13 نقطة، ثم في المركز الثاني أوزبكستان بعشر نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 5 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الإمارات - قطر الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكاس 5

beIN SPORTS HD 1 آل نهيان

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام الإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى سعد الشيب خط الدفاع عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بسام الراوي - بوعلام خوخي خط الوسط يوسف عبد الرزاق - عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي خط الهجوم أكرم عفيف - المعز علي - إدميلسون جونيور

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام قطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026