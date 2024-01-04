تعرف. على موعد مباراة الإمارات وعمان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الإماراتي مباراة ودية ضد نظيره العماني استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبين المشاركين في البطولة.

ويدخل الإماراتيون المباراة وعينهم على تقديم بروفة جيدة للبطولة توجه رسالة لكل فرق القارة بأن المنتخب الإماراتي لن يذهب إلى قطر ليكون لقمة سائغة، وكذلك يطمح العمانيون أن يظهروا بأفضل مستوى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وعمان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الإمارات وعمان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة الإمارات وعمان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم السبت 6 يناير 2024 على ملعب "آل نهيان".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تذاع مباراة الإمارات وعمان الودية عبر قناتي العمانية الرياضية وأبو ظبي الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - فلسطين السبت 6 يناير 2024

17:15 مصر، 18:15 السعودية القناة العُمانية الرياضية

أبو ظبي الرياضية آل نهيان

تشكيل الإمارات المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-4-2

خالد عيسى

عبدالله إدريس - خالد الهاشمي - محمد العطاس - زايد سلطان

علي سلمان - يحيى نادر - حارب عبدالله - فابيو ليما

علي مبخوت - كايو كانيدو