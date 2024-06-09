تعرف. على موعد مباراة الإمارات والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب الإماراتي، لخوض مباراة قوية أمام نظيره البحريني، ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية، لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويدخل "الأبيض" المباراة في صدارة مجموعته المكونة من الأردن والبحرين ونيبال، والتي حقق فيها رفاق خالد عيسى العلامة الكاملة حتى الآن.

وسيعمل الأبيض على مواصلة الانتصار، للاحتفاظ بصدارة المجموعة، والاقتراب خطوة نحو المرحلة القادمة من التصفيات.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة الإمارات والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب راشد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر وقطر والسعودية، 21:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة الإمارات والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الشارقة الرياضية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الإمارات - البحرين الثلاثاء 11 يونيو 2024،

20:00 مصر والسعودية، 21:0 الإمارات الشارقة الرياضية

أبو ظبي الرياضية راشد

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام البحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026: