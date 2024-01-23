موعد مباراة الإمارات القادمة ضد طاجيكستان في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة طاجيكستان والإمارات في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ستاد ستاد أحمد بن علي، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب الإمارات ونظيره طاجيكستان، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023.

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المنتخب الإماراتي تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة رغم الخسارة أمام إيران في الجولة الأخيرة، إلا أنّ فارق الأهداف ضمن له الوصافة على حساب فلسطين.

أما طاجيكستان ففجر المفاجأة في المجموعة الأولى وخطف المركز الثاني خلف قطر المتصدر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة طاجيكستان والإمارات من دور الـ 16 في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة منتخب الإمارات وطاجيكستان في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 هو الأحد 28 يناير 2024، على استاد أحمد بن علي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب الإمارات ضد طاجيكستان في كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب طاجيكستان - الإمارات الأحد 28 يناير 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Asian Cup

SSC (داخل السعودية) استاد أحمد بن علي

تشكيل الإمارات المتوقع ضد طاجيكستان في كأس آسيا 2023:

التشكيل| 4-2-3-1

خالد عيسى

خالد الطنخاني – زايد سلطان – بدر ناصر – عبد الله إدريس

عبد الله رمضان – يحيى نادر

فابيو دي ليما – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

سلطان عادل

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