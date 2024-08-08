تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

بعد تحقيق لقب الدوري المصري 2023-2024، يستقبل الأهلي نظيره زد إف سي ضمن الجولة 25 المؤجلة بين الفريقين.

المارد الأحمر حسم اللقب، في المباراة الماضية بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف، وسيعمل على مواصلة انتصاراته للاحتفال باللقب، وسط راحة من الجهاز الفني لعدد كبير من اللاعبين بسبب الإرهاق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الأحد 11 أغسطس 2024 على ملعب القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، وستجد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.