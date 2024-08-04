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بلال محمد

موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الأهلي استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الراقي، أمام جراتزر النمساوي في خامس التجارب الودية، بعد الفوز على الرياض في آخر مباراة ودية بهدفين دون رد.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية، هو يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، على ملعب سبورتسينتروم.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - جراتزرالثلاثاء 6 أغسطس 2024،
13:00 مصر والسعودية		تطبيق STCسبورتسينتروم

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاععلي مجرشي - ديميرال - فهد الحمد - سعد بالعبيد
خط الوسطفرانك كيسييه - جابري فييجا - سميحان النابت
خط الهجومرياض محرز - روبرتو فيرمينو - زياد الجهني
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