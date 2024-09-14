تعرف على موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد الأهلي لبداية مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يستضيف برسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك الأهلي رفقة برسبوليس، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 16 سبتمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - برسبوليس الإثنين 16 سبتمبر 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT

beIN AFC الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025