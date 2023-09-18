موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الأولى لمنافسات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يستعد الأهلي لانطلاق موسم جديد في الدوري المصري "دوري النيل" بمواجهة المصري البورسعيدي والتي تقام على استاد برج العرب.

الأهلي، بطل الدوري المصري لموسم 2022-23، ونجح في حصد اللقب بعد غياب لمدة موسمين كان فيه الدرع من نصيب الزمالك.

ويحاول الأهلي مصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ليبدأ الموسم بشكل أفضل.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري، في الجولة الأولى لمنافسات موسم 2023-24 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - المصري الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،

19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس برج العرب

التشكيل المتوقع للأهلي ضد المصري البورسعيدي 2023-2024

من المقرر أن يعتمد مارسيل كولر على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول

أليو ديانج- مروان عطية

محمد مجدي قفشة- بيرسي تاو - رضا سليم

موديست

التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي ضد الأهلي 2023-2024

أما المدرب علي ماهر فقد يعتمد على العناصر الآتية: