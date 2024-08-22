موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي والعروبة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، بمواجهة قوية أمام العروبة على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويسعى الأهلي بداية الموسم بأفضل طريقة وهي الفوز بنقاط المباراة، وتقديم أداءًا جيدًا ليطمأن الجماهير بأن فريقهم سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

على الجانب الآخر العروبة، الوافد حديثًا إلى دوري روشن، يطمح بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي لمساعدته في مشواره هذا الموسم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والعروبة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

Shahid

ما موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 23 أغسطس 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD، بتعليق فهد العتيبي.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب الأهلي - العروبة الجمعة 23 أغسطس 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD شاهد فهد العتيبي الجوهرة المشعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025: