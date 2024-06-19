تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره الداخلية في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الداخلية فيطمح في تحسين مركزه الحرج بالدوري المصري وهو الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة المحلية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الداخلية الجمعة 21 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية ONTIME SPORTS السلام

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري 2023-2024