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Al Ahly CAF Champions league 2024GettyImage
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهليالدوري المصري الممتازالأهلي v الداخليةالداخلية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره الداخلية في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الداخلية فيطمح في تحسين مركزه الحرج بالدوري المصري وهو الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة المحلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب السلام.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - الداخليةالجمعة 21 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		ONTIME SPORTSالسلام

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري 2023-2024

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاععمر كمال - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد
خط الوسطمروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور
خط الهجومأحمد عبد القادر - محمود كهربا - حسين الشحات
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