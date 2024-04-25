تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على ملعب ملعب القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب، بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، مما سيجعل الأهلي حريصًا على ألا تتلقى شباكه أي أهداف في مباراة الإياب، خوفًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين.

ويرغب المارد الأحمر في القتال لأجل حصد اللقب للمرة الثانية عشر في مسيرته والثانية على التوالي بعد حصد اللقب الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، هو الجمعة 26 أبريل 2024 على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

ويتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6 بتعليق علي محمد علي، كما يمكن مشاهدة اللقاء على البث الأرضي المصري عبر قناة TimeSports بتعليق أمير محروس.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب الأهلي - مازيمبي الجمعة 26 أبريل 2024

21:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 6 علي محمد علي ستاد القاهرة الدولي Time Sports بث أرضي أمير محروس

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

من المتوقع أن يعتمد مارسيل كولر على العناصر الآتية: