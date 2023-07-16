موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدود المؤجلة من الجولة 33 لمنافسات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة..

يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري لموسم 2022-2023، وذلك حين يستضيف حرس الحدود على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من الموسم.

المباراة تحمل معها أهمية خاصة للمارد الأحمر، حيث ستكون المباراة التي يتوج فيها الأهلي بلقب موسم 2022-23 من الدوري المصري، الذي حققه بالفعل قبل مباراتين.

وفي مباراته الأخيرة بالدوري المصري، حقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 4-1، في مباراة الجولة 34، ليرفع رصيده إلى 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز الوصيف الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام "المارد الأحمر".

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حرس الحدود، المؤجلة من الجولة 33 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2022-2023؟

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود المؤجلة من منافسات الجولة 33 في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2022-2023؟

تذاع مباريات الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2022-2023 على شاشتها.