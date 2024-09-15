موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد جورماهيا في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد القاهرة، مباراة الأهلي وجورماهيا، ضمن إياب مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

ونجح الأهلي، في حسم مباراة الذهاب لصالحة بثلاثة أهداف دون رد، ووضع قدمًا في الدور التالي، وسيعمل على تأمين انتصاره في مباراة الإياب، وينهي استعداده لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم السبت 21 سبتمبر 2024 على ملعب القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة جورماهيا والأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن تنقل اللقاء على قناة AD Sports HD1.

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