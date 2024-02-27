موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يختتم النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024 حينما يستضيف يانج أفريكانز على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة.

الأهلي تأهل رسميًا رفقة يانج أفريكانز إلى ربع نهائي البطولة، وتعد المباراة ضرورية لحسم مقعد الصدارة، إذ يحتاج المارد الأحمر إلى التعادل أو الفوز لضمان المركز الأول.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي ويونج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، هو الجمعة 1 مارس 2024، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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