موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يطير النادي الأهلي المصري إلى العاصمة التنزانية، دار السلام، لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

الأهلي استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة ليتواجد في الصدارة رفقة شباب بلوزداد.

على الجانب الآخر خسر يانج أفريكانز مباراته الأولى أمام بطل الجزائر، شباب بلوزداد، بثلاثية نظيفة، ويطمح لتعقيد الأمور على حامل اللقب خاصة وأنّ المباراة على ملعبه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة يانج أفريكانز، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو السبت 2 ديسمبر 2023، على ملعب بنجامين مكابا الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 6 لنقل مباريات التشامبيونزليج الإفريقي بما فيها لقاء يانج أفريكانز والأهلي.