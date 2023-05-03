موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يعد النادي الأهلي السعودي الأيام كي يعود إلى المكان الذي أتى منه، إلى الدوري السعودي حيث ينتمي هذا الفريق ذو التاريخ العملاق في الكرة السعودية.
الأهلي كان قد فاز أمام هجر 2-1، ليصل إلى النقطة رقم 65 في صدارة ترتيب دوري يلو.
يواجه في الجولة المقبلة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 نادي العربي.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العربي والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الأهلي والعربي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 9 مايو 2023.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعربي في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات السعودية الرياضية، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأهلي - العربي
|الثلاثاء 9 مايو 2023
20:45 مصر والسعودية
|ksa sports HD
|الأمير عبد الله الفيصل
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- التفكير في رحيله مرعب و"ملك الفانتزي" .. ردود الفعل على أداء صلاح أمام فولهام!
- هالاند مميز، لكن ميسي من عالم آخر
- حطم رقمًا وعينه على آخر .. هالاند مرعب أندية الدوري الإنجليزي!
- القلعة لم تُهدم .. عودة الأهلي إلى دوري روشن ليست المهمة الأصعب!