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أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهليدوري روشن السعوديالأهلي v Al-FayhaAl-Fayha

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة ...

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الأهلي على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الفيحاء في الجولة الـ 34 من المسابقة.

الأهلي ضمن المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال آسيا النخبة، وباتت المباراة الأخيرة لكتيبة المدرب ماتياس يايسله تحصيل حاصل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب الأمير عبدالله لفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الفيحاءالإثنين 27 مايو 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSCالأمير عبدالله الفيصل

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