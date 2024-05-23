موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة ...

SHAHID

الأهلي على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الفيحاء في الجولة الـ 34 من المسابقة.

الأهلي ضمن المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال آسيا النخبة، وباتت المباراة الأخيرة لكتيبة المدرب ماتياس يايسله تحصيل حاصل.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب الأمير عبدالله لفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفيحاء الإثنين 27 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC الأمير عبدالله الفيصل

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