تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Percy Tau of Al AhlyAl Ahly on X
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

الأهليالأهلي v Stade d'AbidjanStade d'Abidjanدوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري في أول جولات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد الدخول بقوة إلى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالنسخة الماضية على حساب الترجي التونسي 1-0 بمجموع الذهاب والعود.

بينما يمني ستاد أبيدجان نفسه بالعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية في ظل التفوق النظري والعملي للمارد الأحمر، أكبر عمالقة القارة الحمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الأهلي - ستاد أبيدجانالثلاثاء 26 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 18:00 مصر		beIN Sports 2

القاهرة

علي محمد علي
إعلان