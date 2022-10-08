موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد المنستيري في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

يستهل النادي الأهلي مبارياته في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 من الدور التمهيدي الثاني، حيث تم إعفاءه من خوض الدور الأول بجانب ستة أندية أخرى وفقًا لنتائجهم في السنوات الأخيرة.

خسر الأحمر اللقب الموسم الماضي على يد الوداد بعد الفوز بنسختين على التوالي، وعلى صعيد الدوري أنهى في المركز الثالث في جدول الترتيب.

تحدد منافس الأهلي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا من خلال القرعة، وسيواجه الاتحاد المنستيري التونسي بعد فوزه في الدور الأول على الجيش الرواندي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا هو يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، أما مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري فستذاع على التليفزيون التونسي.

الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد المنستيري - الأهلي الأحد 9 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية Television Tunisienne 1 مصطفى بن جنات

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب كولر على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

أليو ديانج - عمرو السولية

أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

حسام حسن