موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل العين، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب هزاع بن زايد.
الأهلي، يريد مواصلة الفوز والانفراد بالصدارة، التي يحتلها مناصفة مع مواطنه الهلال برصيد 12 نقطة.. بينما يريد العين لملمة جراحه في الأسابيع الأخيرة.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.
وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|العين - الأهلي
|الإثنين 25 نوفمبر 2024
18:00 الإمارات، 17:00 السعودية
|SSC
|هزاع بن زايد
|فهد العتيبي
حسن العيدروس
|beIN AFC 1